TRENTO. Lavoratrici costrette a fare i conti con il freddo all’interno del negozio Pittarello di Trento Nord, fino alla decisione di abbandonare il posto di lavoro facendo ricorso alle tutele previste dalla normativa sulla sicurezza. A denunciare la situazione è la Uiltucs del Trentino-Alto Adige, che segnala il persistente malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e chiede una soluzione definitiva.

«Sui posti di lavoro non esiste solo l’emergenza caldo: da Pittarello a Trento Nord si fanno i conti anche con l’emergenza freddo», denuncia il sindacato. Le lavoratrici, dopo ripetute segnalazioni, hanno deciso di avvalersi dell’articolo 44 del Testo unico sulla sicurezza, che prevede specifiche tutele in presenza di un pericolo grave e immediato. Soltanto dopo tre giorni è stato effettuato un primo intervento provvisorio, senza però arrivare alla completa risoluzione del problema. La vicenda è stata segnalata anche all’Uopsal, affinché intervenga per le verifiche di competenza.

«Un plauso alle lavoratrici, che con una scelta coraggiosa hanno fatto valere un diritto che la legge riconosce», dichiara Alessia Tedeschi della Uiltucs (nella foto). «Non hanno chiesto nulla di straordinario, solo di poter lavorare in un ambiente adeguato e sicuro. Il problema è stato più volte segnalato e non può essere trattato come un fastidio da sopportare».

A ribadire la posizione del sindacato è il segretario Vassilios Bassios: «La Uiltucs è e resterà al loro fianco in ogni sede, perché la salute e la sicurezza non sono negoziabili. Non abbassiamo la guardia: vogliamo che il rientro della situazione sia confermato dai fatti e che l’intervento del sindacato porti a una soluzione definitiva».

Il caso riporta l’attenzione sulle condizioni climatiche negli ambienti di lavoro, dove non sono soltanto le temperature elevate a rappresentare un problema. Anche il freddo, soprattutto quando si protrae per diversi giorni, può compromettere il benessere e la sicurezza del personale.

«L’articolo 44 tutela chi, in presenza di un pericolo grave e immediato, si allontana dal posto di lavoro: la persona non può subire alcun pregiudizio per averlo fatto», spiega ancora Tedeschi. «Le lavoratrici hanno scelto di esercitare questa garanzia dopo diverse segnalazioni senza una soluzione definitiva, e per questo meritano il riconoscimento di tutta la categoria. La Uiltucs continuerà a vigilare perché la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici sia messa al primo posto».

La richiesta della Uiltucs resta dunque quella di un intervento risolutivo che permetta alle dipendenti del punto vendita di Trento Nord di lavorare in condizioni adeguate, senza dover affrontare nuovamente il problema delle basse temperature.