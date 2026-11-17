TRENTO. Mattinata, quella di oggi, di manutenzione alla fontana del Nettuno in piazza Duomo. Da questa mattina una ditta specializzata è al lavoro per svuotare i filtri di depurazione della fontana ed effettuare la sostituzione del granulato.

L’intervento prevede di collegare ai filtri un aspiratore con motore a scoppio alimentato a gasolio, posizionato accanto all’accesso al cavedio della fontana. Il macchinario è un po’ rumoroso e potrebbe quindi causare qualche disagio a residenti e passanti. I tecnici però assicurano che i lavori termineranno nel pomeriggio.