TRENTO. Nuovo episodio di tensione in città nella serata di ieri, 10 aprile, dopo la giornata già segnata dai gravi fatti in centro. Intorno alle 21 scatta l’allarme in zona stazione per una violenta lite tra due uomini stranieri. Secondo quanto ricostruito, i due erano ubriachi e avrebbero iniziato a discutere per motivi banali.



Dalle parole si è passati rapidamente agli spintoni. Uno dei due, cadendo, si è ferito con una bottiglia: Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, guardia di finanza e sanitari. I due sono stati identificati e poi rilasciati.