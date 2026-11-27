TRENTO. Le ostruzioni delle vie respiratorie causate da tumori o altre patologie potranno essere trattate direttamente a Trento. All’ospedale Santa Chiara sono stati avviati nelle scorse settimane i primi interventi di broncoscopia interventistica di terzo livello, una procedura altamente specializzata che permette di intervenire sulla trachea e sui bronchi principali per ripristinare il passaggio dell’aria.

La tecnica viene utilizzata nei casi più complessi, quando le vie respiratorie risultano gravemente ristrette o ostruite. L’intervento si svolge in sala operatoria, in anestesia generale, con un broncoscopio rigido. Il tessuto che impedisce la respirazione può essere rimosso meccanicamente oppure vaporizzato con un laser di ultima generazione. Quando necessario, vengono inserite piccole protesi per mantenere aperte le vie aeree.

La nuova attività, sviluppata dalla Pneumologia interventistica, rappresenta un passo avanti per la sanità trentina: fino ad oggi, per questo tipo di trattamento era spesso necessario rivolgersi a centri specializzati fuori provincia. Il servizio punta a garantire interventi tempestivi, ridurre i trasferimenti e migliorare la qualità di vita dei pazienti, anche in ambito oncologico.

Il progetto ha coinvolto la Direzione strategica e le équipe di Pneumologia interventistica, di Anestesia e di Rianimazione.

Medici, anestesisti e infermieri hanno seguito percorsi di formazione specialistica, mentre nel marzo 2026 sono state acquistate le tecnologie necessarie.

La nuova procedura si aggiunge alle tecniche diagnostiche già disponibili al Santa Chiara, tra cui l’ecografia endobronchiale e le minisonde radiali. La Pneumologia interventistica esegue circa mille procedure all’anno, comprese quelle sulla pleura.

Tra gli obiettivi futuri figurano l’introduzione della biopsia con criosonda e lo sviluppo di sistemi di navigazione endoscopica in tempo reale, fino alla possibile broncoscopia robotica.