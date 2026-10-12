TRENTO. Ripristinata in entrambe le direzioni di marcia la fermata «Venezia - Corallo» in via Venezia per la linea 10 di Trentino trasporti, attualmente deviata proprio lungo questa strada. La modifica è in vigore da oggi e risponde alle richieste dei passeggeri che utilizzano il servizio per raggiungere le scuole e i luoghi di lavoro della zona.

La fermata rappresenta infatti un punto di accesso importante per chi, attraverso Salita Tovazzi, deve raggiungere il liceo scientifico Galilei, l'istituto tecnico tecnologico Buonarroti e gli altri istituti scolastici dell'area. Il ripristino consente quindi di agevolare gli spostamenti quotidiani di studenti e lavoratori.

La variazione è stata comunicata da Trentino trasporti attraverso appositi avvisi pubblicati sul sito dell'azienda e affissi alle fermate interessate.

Restano però alcune fermate soppresse lungo il percorso della linea 10. In direzione Martignano non sono servite le fermate Cave, Ponte Lodovico, San Donà e San Donà Chiesa. In direzione piazza Dante rimangono invece sospese San Donà e Venezia Cave.

La scelta, con l'eccezione della fermata Corallo appena ripristinata, è legata alla necessità di contenere i tempi di percorrenza ed evitare che il servizio accumuli ritardi, in particolare nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Per chi utilizza la linea 10 è quindi importante prestare attenzione agli avvisi aggiornati alle fermate e sul sito di Trentino trasporti, così da organizzare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche ancora in vigore.