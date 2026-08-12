TRENTO. Cambiano temporaneamente i percorsi di alcune linee degli autobus a causa dei lavori di manutenzione delle mura di piazza Fiera. Per consentire l’intervento è stata infatti chiusa alla circolazione, fino al termine dei lavori, la corsia riservata al trasporto pubblico.

Le modifiche riguardano le linee 3, 5, 8, 9 e 10. In particolare, le linee 5, 9 e 10 dirette rispettivamente a Oltrecastello, Villamontagna e Cognola effettuano le fermate provvisorie di piazza Dante, via Torre Verde, piazza Sanzio, via Clesio, via dei Ventuno e Port’Aquila, per poi riprendere il normale percorso. Per queste linee la partenza da piazza Dante viene ritardata di due minuti. In direzione piazza Dante, invece, non sono previste variazioni.

Percorso modificato anche per le linee 3 e 8, dirette a Cortesano e Centochiavi. A partire da corso 3 Novembre, gli autobus transitano lungo via Piave, via Brigata Acqui, via Pilati e via San Francesco, per poi riprendere il consueto tragitto. Nessun cambiamento nella direzione opposta, verso Villazzano 3 e Mattarello.

Gli autobus effettuano tutte le fermate presenti lungo i percorsi alternativi. Per agevolare i passeggeri è stata inoltre istituita una fermata provvisoria aggiuntiva in via Piave, di fronte al Commissariato del Governo.