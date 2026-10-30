TRENTO. Un'auto che sbuca davanti all'autobus, l'autista che frena bruscamente e a bordo del mezzo di Trentino Trasporti della linea 4 si scatena il caos: tredici passeggeri sono rimasti feriti o contusi, dopo essere stati sospinti uno contro l'altro o essere finiti a terra. L'incidente si è verificato ieri a Trento poco dopo le 11.30 in via Giusti. «Solo chi era davanti ha capito cosa stesse accadendo e ha potuto cercare un appiglio», racconta uno dei feriti curati al S. Chiara e a Rovereto.



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