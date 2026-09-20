TRENTO. Abbandonare i rifiuti è innanzitutto un gesto di inciviltà. Ma può costare davvero caro, come ha imparato il cittadino che ha appoggiato sul marciapiede, vicino ad un cestino, un paio di sacchi neri pieni di rifiuti indifferenziati. È successo nel primo pomeriggio di giovedì in via Ambrosi, vicino alla caserma dei vigili del fuoco.

L'uomo è stato notato da una pattuglia della polizia locale e subito fermato per la contestazione. Ha ammesso che non era la prima volta che depositava i sacchi in quel modo: ora dovrà pagare una sanzione amministrativa di mille euro per abbandono di rifiuti accanto a un cestino stradale. L'uomo ha spiegato di gestire alloggi ad uso turistico: nei sacchi c'erano carta, plastica, cibo, cotton fioc, assorbenti e materiali vari prelevati da un appartamento.