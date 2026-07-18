TRENTO. La lunga serie di furti con spaccata che sta interessando il capoluogo si arricchisce di un nuovo episodio. Nella notte i malviventi hanno preso di mira il Duomo Bistrot, in via Verdi, riuscendo a entrare dopo aver mandato in frantumi la vetrina d'ingresso utilizzando un tombino.

Una volta all'interno del locale, i ladri hanno arraffato alcune bottiglie di superalcolici, una cassa Bluetooth e il registratore di cassa con il denaro contenuto all'interno. Il valore complessivo del colpo, tra merce e contanti, è stato quantificato in circa 2 mila euro.

L'allarme è scattato poco dopo il raid. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, affiancati dagli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per cercare di risalire agli autori del furto.