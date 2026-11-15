TRENTO. La povertà cresce perché crescono alcune fragilità che fanno scivolare facilmente in una condizione difficile. Su tutte la casa. Questo è ciò che si osserva da palazzo Thun, in qualche modo punto di vista privilegiato, perché quello è il primo portone a cui bussa si inizia ad arrancare.

All'indomani del report Caritas sul rischio povertà per 60mila trentini, anche in Comune ammettono che il trend è in crescita e i bisogni necessitano di risposte. «Sì , c'è un aumento delle persone prese in carico» ricostruisce l'assessora alle politiche sociali Giulia Casonato.

Assessora, quale è l'entità della crescita?

«Guardando i dati delle persone che si affidano ai nostri servizi, sì è verificato un evidente aumento. Nel 2025 abbiamo avuto 732 nuovi contatti, con 619 nuove prese in carico. Ad oggi abbiamo un totale di 2.667 utenti in carico».

Cifre in aumento.

«Sì, sicuramente vediamo un aumento delle persone che arrivano da noi, e ci portano delle fatiche che magari non sono quelle classiche da sociale. Ormai sempre più spesso, come prima cosa, e anche la Caritas l'ha sottolineato, emerge il tema della casa».

Una fragilità specifica, spesso autonomia e che emerge all'improvviso.

«Proprio così. Vediamo sempre più spesso persone che non si sono mai rivolte ai servizi, ma che arrivano da noi perché stanno per perdere la casa, oppure working poor, (lavoratori poveri, ndr) che guadagnano e hanno entrate, ma non sufficienti per trovare un'abitazione».

È il tema degli affitti incompatibili con i livelli salariali medi in Trentino.

«Sì, spesso si tratta di persone che hanno uno stipendio, ma non riescono a trovare una casa. Sono spesso stranieri che faticano a trovare case libere, ma non solo. Se un giovane guadagna 1.500 euro e le uniche soluzioni abitative che trova sono da 900, 1.000 euro in su, è evidente che non può permetterselo. E poi c'è il problema delle famiglie che hanno sempre pagato, ma stanno aumentando gli sfratti per finita locazione, e all'improvviso non trovano più in città, nel quartiere».

Difficile risolvere senza farli scivolare nella povertà. E l'ente pubblico come può intervenire?

«Il tema principale è legato al fatto che le persone dovrebbero poter guadagnare di più, per via di una maggiore capacità produttiva e una migliore redistribuzione della ricchezza. Ma restando sul tema casa, si può agire su più livelli. Noi lavoriamo con Itea, che va detto ora sta riuscendo a mettere in circolo più case: siamo passati da 60 alloggi in tutto l'anno, dopo aver avuto una pausa di due anni, a quest'anno in cui abbiamo avuto due graduatorie e 90 alloggi disponibili solo sul canone sostenibile. Loro stanno cercando di dare risposte più ampie. E anche noi abbiamo stanziato risorse aggiuntive per la straordinaria manutenzione, al fine di mettere in circolo un numero maggiore di alloggi. Noi inoltre continueremo a concentrarci per ridurre lo sfitto».

Già, le case libere. Non facile convincere i proprietari ad affittare. Voi state provando con la leva fiscale.

«Noi proviamo attraverso la Fondazione trentina Abitare, che può avere un ruolo di garanzia, e garantendo l'Imis zero. La misura precedente, legata all'Imis, non aveva portato a nuovi alloggi sul mercato, vedremo il prossimo anno quante domande avremo, con il rimborso totale dell'Imis per 3 anni, per chi mette a disposizione una casa che prima era vuota e ora sarà a canone moderato».

Poi ci sono gli investimenti a lungo termine per dare risposte emergenziali in futuro.

«Sì. C'è il progetto di ostello per lavoratori alle ex Bellesini, che però avranno bisogno di alcuni anni. E poi abbiamo fatto questa scelta verso l'acquisto di Casa Sant'Angela, in via Rosmini, con mensa e punto d'incontro: un edificio che noi ci immaginiamo risponderà ad un bisogno residenziale, con progetti di coabitazioni».

Coabitazioni che possono rispondere anche ad esigenze sociali di welfare.

«L'andamento demografico, la spinta verso nuclei familiari monoparentali, la presenza di case grandi, porta necessariamente a immaginare percorsi di co housing, tutti però da ragionare e progettare. Ma è evidente che manca, dall'altra parte, un tema di filiera sulla bassa soglia. Serve un percorso d'uscita che sostenga l'autonomia, ma non riesce a svilupparsi perché la casa non c'è. Si rischia di perdere slancio, servono soluzioni per chi in condizioni di fragilità».

In tutto questo, a proposito di filiera, qual è il ruolo della Provincia?

«È chiaro che noi vediamo la grande fatica delle persone. Il punto è che non basta una sola misura. Nel momento in cui mancano le case e i percorsi di accoglienza, questa fatica aumenta e si deve confrontare con la frustrazione delle persone. Chi lavora in Caritas riporta aumento dell'aggressività delle persone. Dall'altra, non bastano i servizi e non basta aumentare i servizi. Il lavoro di rete e comunità è importante. Quando una persona è sola, tutto diventa più difficile».