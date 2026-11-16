TRENTO. Quanto incidono davvero le circoscrizioni sulle decisioni del Comune? E quanto sono conosciute dai cittadini? Sono alcune delle domande da cui parte il percorso di riforma degli organismi di decentramento del capoluogo. Comune di Trento e Università di Trento hanno avviato un questionario pubblico per raccogliere esperienze, valutazioni e suggerimenti in vista della riorganizzazione delle circoscrizioni del 2030.

L'indagine, intitolata «Ricerca su cittadini e territori: ascoltare oggi per ridisegnare le Circoscrizioni del 2030», è stata elaborata dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'ateneo nell'ambito del programma Unicittà. Il responsabile scientifico è il professor Marco Brunazzo, direttore del Dipartimento.

L'obiettivo è capire quale rapporto esista oggi tra la popolazione e le dodici circoscrizioni cittadine, quali siano le principali criticità e quali cambiamenti potrebbero rendere questi organismi più vicini alle esigenze dei territori. Tra le questioni sottoposte ai partecipanti ci sono la conoscenza delle possibilità di voto per eleggere i rappresentanti circoscrizionali, la capacità delle circoscrizioni di incidere sulle decisioni comunali e l'adeguatezza degli orari dei servizi rivolti alla cittadinanza.

Il questionario è aperto a tutte le persone che vivono o frequentano Trento, senza un campione selezionato preventivamente. La partecipazione libera consentirà anche di osservare quante persone rispondono e da quali zone della città provengono, raccogliendo informazioni utili anche sulle realtà più piccole.

La compilazione richiede circa dieci minuti ed è anonima. Le risposte saranno utilizzate esclusivamente per finalità statistiche e analizzate in forma aggregata. Tra le informazioni richieste figurano genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale, interesse per la politica e partecipazione al voto. Sarà inoltre possibile indicare la circoscrizione di residenza e la zona o frazione di appartenenza. Anche una risposta «non so» avrà valore, perché contribuirà a misurare il livello di conoscenza degli organismi circoscrizionali.

«Prima vogliamo ascoltare i cittadini, poi decideremo come andare avanti», ha spiegato l'assessora comunale al Decentramento Gianna Frizzera, definendo la riforma un intervento atteso da anni.

Il questionario sarà affiancato da interviste strutturate agli attuali presidenti delle circoscrizioni, a quelli del passato e ai consiglieri. «L'Osservatorio è un dato di partenza, non un verdetto», ha sottolineato Brunazzo, evidenziando l'importanza di integrare i risultati dell'indagine con la conoscenza diretta dei quartieri.

C.L.