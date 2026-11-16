TRENTO. Prima le urla e le offese, poi la presunta aggressione a un infermiere, afferrato per i polsi e spintonato. Infine il danneggiamento della protezione di una manichetta antincendio. Sono stati momenti di forte tensione quelli segnalati nella serata di sabato 14 novembre al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove il comportamento di un uomo arrivato in ambulanza avrebbe reso necessario l'intervento del personale addetto alla sicurezza e delle forze dell'ordine.

A denunciare quanto accaduto sono Uil Fp e Uil Trasporti del Trentino, che in una nota congiunta esprimono «forte preoccupazione per il grave episodio segnalato nella serata di sabato 14 novembre al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento e piena solidarietà al personale sanitario, agli operatori della sorveglianza e alla guardia giurata intervenuti».

Secondo la ricostruzione riportata dalle organizzazioni sindacali, basata sulle testimonianze degli operatori presenti, tutto sarebbe cominciato intorno alle 22.40, quando un uomo, trasportato in ambulanza al Santa Chiara, avrebbe iniziato a urlare e a rivolgere offese. Una situazione particolarmente delicata, considerando anche l'affollamento del reparto in quel momento.

La tensione sarebbe poi aumentata fino al contatto fisico con un infermiere. «Il comportamento sarebbe poi degenerato: l'uomo avrebbe afferrato un infermiere per i polsi e, successivamente, lo avrebbe spintonato, rendendo necessario l'intervento degli addetti alla sicurezza e delle forze dell'ordine», riferiscono Uil Fp e Uil Trasporti. Una ricostruzione che, al momento, viene attribuita alla segnalazione raccolta dai sindacati.

Ma l'episodio, sempre secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, non si sarebbe concluso con l'arrivo degli agenti. Dopo il loro allontanamento, infatti, l'uomo avrebbe danneggiato anche la protezione di una manichetta antincendio presente nella struttura.

Per i rappresentanti dei lavoratori, quanto segnalato riporta al centro dell'attenzione il problema della sicurezza nei reparti ospedalieri, in particolare nelle aree di emergenza, dove il personale sanitario e quello incaricato della vigilanza possono trovarsi a gestire situazioni di forte conflittualità.

«Chi lavora in ospedale deve poter svolgere il proprio servizio in sicurezza. Non è accettabile che infermieri, personale sanitario, operatori della sorveglianza e guardie giurate debbano affrontare situazioni di violenza che mettono a rischio la loro incolumità e quella delle persone in attesa di cure», dichiarano le due organizzazioni sindacali.

Una questione che, secondo Uil Fp e Uil Trasporti del Trentino, non riguarda soltanto gli infermieri e gli altri professionisti della sanità, ma coinvolge direttamente anche gli addetti alla sorveglianza e le guardie giurate, chiamati a intervenire quando si verificano episodi di aggressività. La tutela di queste diverse categorie di lavoratori, sottolineano i sindacati, deve essere affrontata in maniera coordinata.

Da qui la richiesta di un incontro urgente con la Direzione aziendale e con i responsabili dei servizi di vigilanza e sorveglianza. L'obiettivo è innanzitutto ricostruire con precisione quanto accaduto sabato sera, ma anche verificare se il numero degli operatori presenti sia adeguato alle necessità del Pronto soccorso, soprattutto durante i turni serali e notturni.

Le organizzazioni sindacali chiedono inoltre di rafforzare le procedure di intervento in caso di aggressione e di migliorare il coordinamento con le forze dell'ordine, affinché il personale possa contare su modalità operative chiare e tempestive nelle situazioni di maggiore criticità.

Tra le richieste figurano anche formazione specifica per i lavoratori, strumenti di allarme efficaci e sostegno al personale coinvolto negli episodi di violenza. Per i sindacati è fondamentale, inoltre, che ogni aggressione venga regolarmente segnalata e che alle segnalazioni seguano verifiche e misure concrete di prevenzione.

La presa di posizione si conclude con un appello rivolto ai vertici aziendali. «Alle espressioni di solidarietà devono seguire decisioni concrete. La sicurezza è una condizione essenziale per lavorare e per ricevere assistenza. Su questo chiediamo risposte precise e tempi certi», affermano i segretari Giuseppe Varagone e Nicola Petrolli.

Una richiesta che punta a ottenere non soltanto chiarimenti sull'episodio di sabato sera, ma anche interventi organizzativi per garantire maggiori condizioni di sicurezza a chi lavora e a chi si rivolge al Pronto soccorso del Santa Chiara di Trento.