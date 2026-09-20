TRENTO. Biciclette protagoniste oggi in città con Trento in bici, l’appuntamento inserito nella Settimana Europea della mobilità. La pedalata, giunta all’ottava edizione, ha preso il via da Piedicastello e ha coinvolto adulti e bambini in un percorso attraverso il capoluogo.

L’itinerario ha attraversato centro e parchi cittadini, con conclusione a mezzogiorno in piazza delle Donne Lavoratrici.

Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider) Partenza della “Trento in bici” da P.zza di Piedicastello (Foto di Alessandro Holneider)

Durante la festa il Comune di Trento ha ricevuto da Fiab Italia il riconoscimento «Comuni Ciclabili» per le politiche dedicate alla mobilità sostenibile. Assegnato anche il Palio delle Circoscrizioni a quella con il maggior numero di partecipanti.