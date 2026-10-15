TRENTO. Un murale per abbattere le barriere e rendere la città più inclusiva. È stato presentato oggi, giovedì 15 ottobre, nel sottopasso di via Taramelli, il murale “Mostriamoci”, realizzato dai ragazzi e dalle ragazze della cooperativa La Rete. Un’opera collettiva che vuole dimostrare come ciascuno possa contribuire, secondo le proprie capacità, a costruire una comunità più bella e accogliente.

Il progetto nasce dal patto di collaborazione “Un Muro contro i muri”, sottoscritto con il Comune di Trento per valorizzare il ruolo delle persone con disabilità nella vita cittadina. Il murale rappresenta il risultato del percorso “Impronte Creative”, durante il quale i partecipanti hanno lavorato insieme a educatori, volontari e professionisti della pittura murale.

Alla presentazione erano presenti il sindaco Franco Ianeselli, l’assessora alla Partecipazione Giulia Casonato e il presidente della Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara Mariano Ferrari, insieme ai funzionari comunali, alle artiste e agli operatori coinvolti nell’iniziativa.

L’opera diventa così un segno visibile di partecipazione e inclusione, trasformando uno spazio pubblico in un luogo di espressione collettiva. Un progetto che riconosce le persone con disabilità come protagoniste e risorse preziose per l’intera comunità.