TRENTO. Streghe, fantasmi, mostri e piccoli esploratori hanno invaso il Muse di Trento, trasformando il Museo delle Scienze in un grande laboratorio della paura e della meraviglia. Tantissima gente ha partecipato ieri, sabato 31 ottobre 2026, al pomeriggio dedicato ad Halloween, tra giochi, spettacoli, racconti e attività scientifiche pensate per tutta la famiglia.

Dalle 14 alle 19, le sale del Muse e gli spazi di Palazzo delle Albere si sono animati con un ricco programma di iniziative. Bambini e adulti, molti dei quali in costume, hanno potuto scoprire il mondo delle piante e degli animali velenosi, osservare scheletri e mostri tridimensionali e cimentarsi in divertenti prove di coraggio.

Grande attenzione anche ai più piccoli, coinvolti in racconti da brivido ed esperienze dedicate alla scoperta del buio e delle emozioni. Un modo originale per trasformare la paura in curiosità, avvicinando bambini e famiglie alla scienza attraverso il gioco e la fantasia.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sono state le performance degli artisti Soledad e Andrea, accompagnate da una selezione musicale a tema. La lobby del museo, allestita per Halloween, si è riempita di maschere e costumi, tra streghe, creature fantastiche e fantasmi.

Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato) Halloween al MUSE: Un’avventura da brividi tra scienza, mistero e divertimento (Foto Panato)

La grande partecipazione ha confermato il richiamo delle iniziative del Muse, capace di proporre un’esperienza diversa dalla tradizionale visita alle esposizioni. Un pomeriggio di festa che ha unito divertimento, conoscenza e voglia di stare insieme.