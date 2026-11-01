TRENTO. Streghe, fantasmi, mostri e piccoli esploratori hanno invaso il Muse di Trento, trasformando il Museo delle Scienze in un grande laboratorio della paura e della meraviglia. Tantissima gente ha partecipato ieri, sabato 31 ottobre 2026, al pomeriggio dedicato ad Halloween, tra giochi, spettacoli, racconti e attività scientifiche pensate per tutta la famiglia.
Dalle 14 alle 19, le sale del Muse e gli spazi di Palazzo delle Albere si sono animati con un ricco programma di iniziative. Bambini e adulti, molti dei quali in costume, hanno potuto scoprire il mondo delle piante e degli animali velenosi, osservare scheletri e mostri tridimensionali e cimentarsi in divertenti prove di coraggio.
Grande attenzione anche ai più piccoli, coinvolti in racconti da brivido ed esperienze dedicate alla scoperta del buio e delle emozioni. Un modo originale per trasformare la paura in curiosità, avvicinando bambini e famiglie alla scienza attraverso il gioco e la fantasia.
A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sono state le performance degli artisti Soledad e Andrea, accompagnate da una selezione musicale a tema. La lobby del museo, allestita per Halloween, si è riempita di maschere e costumi, tra streghe, creature fantastiche e fantasmi.
La grande partecipazione ha confermato il richiamo delle iniziative del Muse, capace di proporre un’esperienza diversa dalla tradizionale visita alle esposizioni. Un pomeriggio di festa che ha unito divertimento, conoscenza e voglia di stare insieme.