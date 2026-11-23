TRENTO. Un vero e proprio cervello digitale capace di raccogliere, incrociare e analizzare migliaia di informazioni per aiutare l’amministrazione comunale a prendere decisioni sempre più mirate. La Smart control room del Comune di Trento entra in una nuova fase di sviluppo, ampliando le proprie funzioni ben oltre il controllo del traffico e della mobilità. L’obiettivo è trasformare la piattaforma in uno strumento strategico per governare la città, dalla transizione ecologica alle politiche abitative, fino al monitoraggio delle opere pubbliche e dell’efficienza degli uffici comunali.

Il progetto nasce dalla volontà di basare le scelte amministrative su dati concreti e misurabili, superando una gestione frammentata delle informazioni. La piattaforma permette infatti di raccogliere dati provenienti da settori differenti, organizzarli e renderli facilmente consultabili attraverso appositi cruscotti digitali. Non soltanto fotografie della situazione esistente, dunque, ma strumenti che nel medio e lungo periodo consentiranno anche di verificare gli effetti reali delle politiche pubbliche e valutare l’efficacia degli interventi realizzati sul territorio.

La prima fase, ormai sostanzialmente completata, si è concentrata sulla mobilità urbana. Il sistema dispone attualmente di 27 gruppi di dataset strutturati, attraverso i quali vengono analizzati i flussi di traffico, il funzionamento del trasporto pubblico e l’utilizzo degli spazi destinati alla sosta. Complessivamente sono quasi 2.700 gli elementi monitorati quotidianamente sul territorio comunale, nella maggior parte dei casi con aggiornamenti in tempo reale. Una quantità significativa di informazioni che consente di osservare l’andamento della circolazione e individuare situazioni sulle quali intervenire.

Conclusa questa prima fase, il Comune di Trento ha avviato l’estensione della Smart control room ad altri ambiti dell’attività amministrativa. La piattaforma tecnologica, progettata per essere modulare ed espandibile, permette infatti di integrare progressivamente nuove informazioni senza dover ricostruire ogni volta il sistema. Le priorità individuate riguardano tre grandi settori: sostenibilità ambientale, politiche sociali e abitative, controllo delle prestazioni amministrative e delle opere pubbliche.

Un capitolo importante riguarda la transizione ecologica e il contenimento dei consumi energetici. La Smart control room ha iniziato a supportare la progettazione e il monitoraggio degli impianti fotovoltaici installati sugli edifici comunali, raccogliendo contemporaneamente le informazioni relative ai consumi elettrici degli immobili di proprietà dell’amministrazione. La disponibilità di questi dati in un unico ambiente digitale permetterà di confrontare le diverse situazioni e disporre di un quadro più completo del fabbisogno energetico del patrimonio pubblico.

Il progetto prevede successivamente di estendere il monitoraggio a tutti i consumi comunali, anche in relazione agli obiettivi del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima. Parallelamente è stato avviato il tracciamento degli indicatori previsti dal Piano del verde cittadino. Attraverso strumenti di consultazione dedicati, gli uffici potranno seguire l’evoluzione degli interventi e valutarne i risultati nel tempo, mettendo in relazione le attività realizzate con gli obiettivi ambientali fissati dall’amministrazione.

Un’altra applicazione riguarda uno dei temi più delicati per il capoluogo: l’emergenza abitativa e la difficoltà di accesso alla casa. La Smart control room sta affiancando il settore comunale delle politiche abitative nella costruzione di una strategia più integrata, fondata sull’analisi del fabbisogno abitativo e sull’incrocio di informazioni demografiche, sociali ed economiche. Il lavoro punta a mettere in comunicazione uffici diversi, evitando duplicazioni e rendendo più semplice la lettura di fenomeni complessi.

In particolare, i nuovi strumenti contribuiranno all’attività dell’Osservatorio permanente sul disagio abitativo, consentendo di approfondire l’analisi delle necessità della popolazione e delle trasformazioni sociali della città. L’obiettivo è fornire agli amministratori elementi conoscitivi più precisi per definire le politiche sulla casa, individuare le priorità e programmare gli interventi sulla base dei bisogni rilevati.

La digitalizzazione interessa anche la gestione della macchina comunale. Sono già stati realizzati cruscotti interni dedicati al controllo di gestione, ai finanziamenti e alle opere pubbliche, attraverso i quali diventa più semplice raccogliere e aggregare informazioni sull’andamento delle attività. Il sistema consente di seguire l’evoluzione degli interventi, verificarne la durata e organizzare i dati relativi alle risorse impiegate. Si tratta di strumenti pensati soprattutto per migliorare il monitoraggio interno e agevolare le successive valutazioni amministrative.

La trasformazione, tuttavia, non riguarda soltanto la tecnologia. Il Comune di Trento punta anche a modificare il modo in cui gli uffici raccolgono e condividono le informazioni, attraverso procedure più uniformi e una maggiore collaborazione tra settori. Un’attenzione specifica viene riservata alla tutela della privacy, con il coinvolgimento della Segreteria generale. È inoltre previsto un percorso di formazione del personale affinché l’amministrazione possa gestire autonomamente la raccolta, l’integrazione e la rappresentazione dei dati, riducendo progressivamente la dipendenza dai fornitori esterni.

Il prossimo passaggio sarà consolidare ulteriormente l’utilizzo della Smart control room nei processi decisionali del Comune e allargare progressivamente la collaborazione ai soggetti esterni. L’amministrazione intende coinvolgere anche i gestori dei servizi pubblici e delle reti, con l’obiettivo di costruire un ecosistema territoriale dei dati capace di offrire una visione sempre più completa del funzionamento della città. Una prospettiva che punta a rendere Trento più efficiente, sostenibile e preparata ad affrontare le sfide dei prossimi anni.