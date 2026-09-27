TRENTO. Una città invasa dai runner e oltre 4mila partecipanti nell’intero fine settimana. Si chiude con una grande festa la 15ª Trento Half Marathon, appuntamento centrale della seconda giornata del BTS Trento Running Festival. A imporsi nella mezza sono stati il keniano Charles Rotich e l’etiope Yalemget Yaregal, protagonisti sul traguardo di piazza Duomo.

Tra gli uomini Rotich ha fatto gara praticamente solitaria, chiudendo i 21,097 chilometri in 1h01’09”. Alle sue spalle il connazionale Collins Kipkosgei, secondo in 1h01’46”, e Levy Kibet, terzo in 1h02’14”. Primo italiano e quinto assoluto Gianluca Ferrato, con 1h09’30”. Da segnalare anche la prestazione di Said Boudalia, che con 1h09’54” ha migliorato di quasi due minuti il proprio primato italiano M55.

Successo etiope nella prova femminile. Yalemget Yaregal ha tagliato il traguardo in 1h09’44”, precedendo Netsanet Desta e Meron Getachew. Prima italiana Sara Bottarelli, quarta assoluta in 1h14’39”. Nella 10K Città del Conciliovittorie invece per Diego Bazzoli, in 33’20”, ed Elisa Sartori, che ha completato la prova in 37’13”.

La giornata non è stata soltanto agonismo. Circa mille persone hanno partecipato alla Happy Family Run, trasformando le vie del centro in una festa per famiglie e bambini. Dietro l'organizzazione una squadra di oltre 400 volontari, coordinata da Patrizia Suligoi. Sul traguardo anche Yeman Crippa, reduce dal successo della sera precedente al Giro al Sas, per attendere la compagna Sofia Filippi, impegnata per la prima volta nella mezza di Trento.