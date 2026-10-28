TRENTO. Guasto alla rete idrica nel quartiere dei Solteri, a Trento, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026. L’allarme è scattato attorno alle 18.30, quando è stata segnalata una fuoriuscita d’acqua all’altezza dell’incrocio tra via Marconi e via Solteri.

La situazione ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti urgenti per la viabilità. In particolare, è stata vietata la circolazione in ingresso da via Brennero verso via Marconi e via Solteri, con conseguenti disagi per gli automobilisti diretti nel quartiere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Trento, impegnati nella regolazione del traffico e nella gestione della circolazione in prossimità dell’area interessata dal guasto.

Presenti anche i tecnici di NovaReti e gli operai del Comune di Trento, al lavoro per affrontare il problema alla rete idrica e consentire il ripristino delle normali condizioni.

Attorno alle 19.30 restava il divieto di circolazione da via Brennero ai Solteri e dai Solteri in uscita. La fuoriuscita dell'acqua è avvenuta all'altezza dell'incrocio tra via Marconi e via Solteri (video di Claudio Libera)

I lavori per completare l’intervento e riaprire gli accessi alla circolazione si sono protratti per diverso tempo nel corso della serata.