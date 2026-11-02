TRENTO. Nuova spaccata ai danni di un'attività commerciale a Trento. Nel mirino dei malviventi è finita la fioreria L’Isola Verde, in viale Rovereto, dove nella notte è stata infranta una vetrina. Dopo essersi introdotti nel negozio, i responsabili hanno rovistato nei locali, per poi allontanarsi senza riuscire a portare via nulla di valore.

La scoperta è avvenuta questa mattina, lunedì 2 novembre, quando i titolari hanno raggiunto l'attività intorno alle 7.30. Ad attenderli una brutta sorpresa: la vetrata danneggiata e i segni del passaggio dei ladri.

L'intervento, tuttavia, era già stato effettuato durante la notte. Sul posto erano infatti intervenuti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco permanenti, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'ingresso. I soccorritori hanno rimosso i frammenti di vetro e chiuso la vetrina con alcuni pannelli, per impedire ulteriori intrusioni.

A pesare ora è soprattutto il costo degli interventi necessari per ripristinare la vetrata. La titolare ha espresso sconforto per l'accaduto: le riparazioni rappresentano una spesa ingente per l'attività, nonostante il tentativo di furto non abbia fruttato ai responsabili alcun bottino di valore.