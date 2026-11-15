TRENTO. Un falso carabiniere, una truffa ai danni di un'anziana e poi l'aggressione agli agenti intervenuti per fermarlo. Si è concluso con un arresto il pomeriggio di sabato 14 novembre a Trento, dove la Polizia di Stato ha bloccato un ventiquattrenne residente fuori provincia, sospettato di aver sottratto gioielli e denaro a una donna.

La truffa è stata scoperta quando l'anziana, dopo aver realizzato che l'uomo presentatosi alla sua porta non era un vero carabiniere, ha contattato il numero di emergenza 112. Poco prima, il giovane le aveva portato via diversi gioielli e 360 euro in contanti, utilizzando il consueto pretesto della verifica dei preziosi per accertare una presunta corrispondenza con quelli rubati durante rapine in realtà mai avvenute.

Ricevuta la segnalazione, la Sala operativa della Questura ha fatto scattare le ricerche, predisponendo controlli lungo le principali vie di collegamento del capoluogo. Gli agenti delle Volanti hanno individuato il sospettato nei pressi della stazione ferroviaria, riconoscendolo dalla descrizione fornita dalla vittima.

Durante il controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di tutti i gioielli sottratti e dei 360 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

La situazione è però degenerata al momento del fermo. Una volta compreso che il suo tentativo di allontanarsi dalla città era fallito, il ventiquattrenne si è scagliato contro i poliziotti, riuscendo a colpire uno degli agenti. Quest'ultimo è stato accompagnato al Pronto soccorso e successivamente dimesso con una prognosi di sei giorni.

Per il giovane è scattato l'arresto in flagranza con le accuse di truffa aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che risulta avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, è stato accompagnato alla casa circondariale di Trento, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Si tratta del terzo arresto in meno di una settimana per episodi legati a questo tipo di truffa nel capoluogo.