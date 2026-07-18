TRENTO. Stava dormendo, quando nel cuore della notte è stata risvegliata di soprassalto da alcuni rumori che l'hanno allarmata. Fuori dalla porta finestra, lasciata aperta viste le altissime temperature di questi giorni, è riuscita a scorgere un uomo che, appostato sulla soglia, la stava fissando e fotografando.

Questa la ricostruzione fornita da una studentessa ventenne, rimasta vittima del grave episodio avvenuto nelle ore notturne fra lunedì e martedì, mentre si trovava nella stanza del suo studentato, il San Bartolameo a Trento Sud.



L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale.

