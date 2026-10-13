TRENTO. Due chili di hashish e 8.755 euro in contanti sequestrati. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Trento, che ha arrestato due uomini, entrambi cittadini stranieri, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento è scattato nei pressi del palaghiaccio, dove gli investigatori della Squadra mobile avevano raccolto informazioni su alcuni movimenti sospetti. Per verificare quanto stava accadendo, gli agenti hanno organizzato un servizio di osservazione e pedinamento in borghese.

Durante i controlli, i poliziotti hanno individuato due uomini, già noti agli investigatori, mentre maneggiavano un sacco nero parzialmente nascosto tra la vegetazione. Una volta bloccati, gli agenti hanno controllato il contenuto del sacco, trovando due panetti di hashish per un peso complessivo di due chilogrammi.

Le verifiche sono proseguite nell'abitazione dei due uomini. Nel corso della perquisizione sono state recuperate e sequestrate banconote di diverso taglio, suddivise in mazzette e avvolte nel cellophane, per un importo complessivo di 8.755 euro.

Al termine dell'operazione, i due arrestati sono stati accompagnati alla casa circondariale di Trento, dove si trovano in attesa dell'udienza di convalida.

La responsabilità penale degli indagati dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario. Come precisato dalla Questura, resta valida la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.