TRENTO. Due incidenti nel giro di appena un’ora e la tangenziale di Trento finisce nella morsa del traffico. Mattinata particolarmente difficile oggi, venerdì 21 agosto, lungo la carreggiata nord, dove ai consueti flussi di veicoli si sono aggiunti rallentamenti e code provocati da due distinti sinistri.

Il primo episodio risale alle 8.45 circa. Poco oltre lo svincolo del Marinaio, un’automobile è finita fuori strada senza il coinvolgimento di altri mezzi. Al volante c’era un 72enne, subito assistito dai soccorritori arrivati sul posto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e gli agenti della Polizia locale di Trento Monte Bondone. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale Santa Chiara per essere sottoposto agli accertamenti e ricevere le cure necessarie.

La situazione si è complicata ulteriormente circa un’ora più tardi. A poche centinaia di metri dal punto del primo incidente, all’altezza di via Al Desert, due automobili si sono scontrate. Una delle vetture, sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, è finita in testacoda, ritrovandosi girata sulla carreggiata.

A bordo delle due macchine viaggiavano complessivamente tre persone, tra le quali un ragazzo di 15 anni. Per loro, fortunatamente, non risultano conseguenze. L’incidente ha però avuto effetti pesanti sulla circolazione, andando ad aggiungersi ai rallentamenti già provocati dal precedente intervento.

Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi necessari e gestito il traffico, particolarmente sostenuto in quella fascia oraria. Il doppio incidente ha così trasformato la mattinata in un percorso a ostacoli per gli automobilisti in transito sulla tangenziale.