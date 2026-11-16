TRENTO. Pomeriggio difficile per gli automobilisti in transito sulle strade alle porte di Trento. Diversi incidenti stanno provocando code e rallentamenti sulla tangenziale e lungo la statale 45 bis Gardesana Occidentale.

Il primo incidente è stato segnalato sulla tangenziale di Trento, nel tratto compreso tra Piedicastello e Trento ospedale, in direzione Verona. Qui si sono formate code con ripercussioni sulla circolazione.

Disagi anche più a sud, tra Padergnone e Sarche: sulla Gardesana Occidentale si procede con code a tratti in entrambe le direzioni, sempre a causa di un incidente.