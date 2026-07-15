TRENTO. Doppio arresto per spaccio di sostanze stupefacenti a Trento, dove la Polizia di Stato ha fermato due persone nel corso di altrettante operazioni svolte nella giornata di ieri in diverse zone della città.

Il primo intervento è scattato in mattinata a Piedicastello. Gli agenti delle Volanti hanno controllato un cittadino straniero di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati oltre 10 grammi di cocaina, facendo scattare l'arresto.

Nel pomeriggio i poliziotti sono intervenuti nuovamente, questa volta nei confronti di un cittadino straniero di 31 anni, anch'egli con precedenti. L'uomo era stato notato salire su un'auto e scendere dopo pochi istanti, comportamento che ha insospettito gli agenti.

Il controllo ha permesso di accertare che l'automobilista aveva appena acquistato una dose di cocaina. Lo spacciatore è stato invece trovato in possesso di 185 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Entrambi gli arrestati sono stati messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti della Polizia di Stato.