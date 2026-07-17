TRENTO. Due arresti in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti nella giornata odierna a Trento. In mattinata, gli agenti della Squadra Mobile della Questura, coadiuvati da personale della Sottosezione Polfer di Trento e con l'ausilio delle unità cinofile antidroga della Polizia Locale di Trento - Monte Bondone, hanno nuovamente passato al setaccio la zona della stazione e della limitrofa Piazza Dante, al fine di bloccare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente in città con particolare riferimento all'area di Piazza della Portela. Due cittadini stranieri, entrambi gravati da numerosi precedenti, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo, dopo aver tentato la fuga dall'ingresso della stazione in direzione di via Pozzo, è stato raggiunto e trovato in possesso di 25 dosi di eroina per un peso totale di circa 10 grammi. Il secondo, invece, controllato sempre nei pressi della stazione ferroviaria, aveva con sé tre separate dosi di hashish per un totale di circa 10 grammi. Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Nel corso del servizio sono stati inoltre denunciati in stato di libertà un cittadino straniero per spaccio di stupefacenti, un altro per violazione dell'ordine del Questore ad allontanarsi dal territorio nazionali e sono stati sanzionati amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale un cittadino italiano e un cittadino straniero. Complessivamente sono stati sequestrati 82,49 grammi di hashish e circa 10 grammi di eroina