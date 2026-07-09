TRENTO. Nel 2025 il Comune di Trento ha incassato 4.845.608,87 euro dalle multe per violazioni del Codice della strada. Di questi, 432.398,19 euro arrivano dalle sanzioni per chi ha superato i limiti di velocità, rilevate con autovelox e altri dispositivi di controllo. I restanti 4.413.210,68 euro derivano da tutte le altre infrazioni, come divieti di sosta, semafori rossi o altre violazioni. Una parte degli incassi, 145.599,10 euro, è stata versata alla Provincia autonoma di Trento, come previsto dalla legge.

Il dato di Trento si inserisce in un quadro nazionale: nel 2025 i Comuni italiani hanno incassato oltre 284 milioni di euro dalle sole multe per eccesso di velocità. I dati, raccolti dal Ministero dell'Interno, mostrano che i maggiori incassi tra i capoluoghi sono stati registrati da Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova.

Per legge una parte dei soldi delle multe deve essere reinvestita per rendere le strade più sicure. A Trento sono stati destinati 2.206.605,35 euro a questo scopo. Di questi, 551.651,34 euro sono serviti per rifare e migliorare la segnaletica stradale, altri 551.651,34 euro per sostenere i controlli della Polizia locale e 1.103.302,67 euro per la manutenzione delle strade e altri interventi sulla sicurezza della circolazione.

Tra le spese più consistenti ci sono 622.592,74 euro per lo sgombero della neve, 339.399,13 euro per realizzare nuova segnaletica e 336.848,19 euro per acquistare materiali destinati alla manutenzione delle strade. Sono stati inoltre comprati nuovi motoveicoli per la Polizia locale e finanziati software e sistemi informatici utilizzati durante i controlli.

Anche i soldi incassati dagli autovelox devono essere utilizzati per finalità precise. Nel 2025 il Comune di Trento ha investito 429.993,19 euro per migliorare la sicurezza delle strade, ad esempio con interventi sull'illuminazione pubblica, la manutenzione delle carreggiate e l'installazione di dossi rallentatori. Altri 2.405 euro sono stati destinati a strumenti informatici per i controlli sulla circolazione.