TRENTO. Affrontare la morte di una persona cara significa fare i conti non soltanto con il dolore della perdita, ma anche con una lunga serie di pratiche burocratiche, scadenze e decisioni spesso difficili da gestire. Per aiutare le famiglie in questi momenti, il Comune di Trento ha realizzato una nuova guida intitolata «E adesso?», un vademecum che raccoglie le informazioni necessarie per orientarsi tra gli adempimenti successivi a un decesso.

La pubblicazione, curata dai Servizi funerari comunali, rappresenta un aggiornamento completo della prima edizione del 2017. L’obiettivo è offrire ai cittadini uno strumento semplice e immediato per capire quali documenti recuperare, quali comunicazioni effettuare e a quali uffici rivolgersi, evitando ulteriori difficoltà in una fase già particolarmente delicata.

Una delle principali novità riguarda l’organizzazione dei contenuti. La guida segue una struttura alfabetica denominata «L’alfabeto del dopo di noi», che permette di individuare rapidamente gli argomenti di interesse. Si parte dalla gestione degli animali domestici per arrivare alle questioni legate a successioni, eredità, conti correnti, mutui, assicurazioni, immobili e utenze.

Ampio spazio viene riservato anche agli aspetti digitali, sempre più rilevanti dopo la scomparsa di una persona. Il volume affronta infatti la gestione degli account online, dei profili social, dell’identità digitale e dei portafogli elettronici, oltre alle questioni previdenziali, al trattamento di fine rapporto e alle eventuali situazioni che coinvolgono minori o persone sottoposte a tutela.

Particolarmente utile è la lista di controllo suddivisa per scadenze, che distingue gli adempimenti da affrontare entro le prime 24 ore, nei giorni successivi, entro un mese ed entro un anno. Uno strumento pensato per consentire alle famiglie di verificare quali operazioni siano già state completate e quali richiedano ancora attenzione. Un glossario conclusivo chiarisce inoltre i principali termini giuridici e amministrativi.

La pubblicazione non trascura la dimensione umana del lutto. Grazie alla collaborazione con Ama Auto Mutuo Aiuto di Trento, una sezione approfondisce il percorso di elaborazione della perdita e le opportunità di sostegno offerte dai gruppi di confronto. La Fondazione Hospice ha invece contribuito ai contenuti dedicati all’accompagnamento delle persone nella fase finale della vita e al supporto dei familiari.

Alla realizzazione hanno partecipato gratuitamente anche i professionisti Sandro Dalla Torre, Fabrizio Robol, Daniela Pederzolli e Paolo Piccoli, mettendo a disposizione le rispettive competenze per rendere le informazioni il più possibile complete e accessibili.

La nuova guida sarà distribuita agli utenti dei servizi funerari del Comune di Trento e resa disponibile anche alle altre persone interessate. L’intenzione dell’amministrazione è favorirne la consultazione non soltanto dopo un decesso, ma anche in anticipo, per permettere alle famiglie di conoscere gli obblighi, le procedure e i servizi di assistenza presenti sul territorio.