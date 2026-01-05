TRENTO. Trentasei cuori e una corriera. Il 26 dicembre Fernanda Tomasi, madre, nonna e bisnonna, ha festeggiato i suoi 99 anni assieme a tutta la famiglia, 36 persone in tutto. Vedova da vent'anni, il marito Bruno Nardelli è scomparso nel 2006, la signora Fernanda ha celebrato il compleanno con sei dei sette figli (il settimo, Alberto, è morto tragicamente nel 1997), con undici nipoti, sette pronipoti e nuore e generi di prima e seconda generazione. In tutto 36 persone, incluso il più piccolo, Edoardo, che non ha nemmeno un anno.

Da Trento, la comitiva di famiglia è andata pranzo in un ristorante di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, poco lontano dal lago di Garda. Malgrado il periodo, nessuno dei familiari è stato costretto a dare forfait. Per la trasferta, nonna Fernanda ha viaggiato in corriera assieme agli altri componenti del grande nucleo familiare. Al trasferimento ha pensato Giuseppe, il marito di una delle nipoti, che è titolare della VenToura Noleggi: egli stesso era al volante del pullman. Quello del pranzo di Santo Stefano è quasi un rito e si ripete ogni anno. Non sempre in corriera, peraltro: l'ultima volta era stato per i 90 anni.

I figli assicurano che mamma Fernanda si è goduta la giornata e, come sempre, ha insistito per saldare il conto. La giornata di festa si è conclusa con un'altra 'tradizione': quello dei regali. A ciascun partecipante adulto era stato 'commissionato' un dono e assegnato uno specifico destinatario. La festa delle quattro generazioni è cominciata alla dieci del mattino con la partenza dal capoluogo e si è conclusa verso le 18 con il rientro.

(foto Ansa)