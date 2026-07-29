TRENTO. Cinquantatré posti di controllo in meno di un mese per aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali e tutelare gli utenti più vulnerabili della strada. È il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia locale dal primo luglio a oggi nei pressi delle strisce pedonali.

Nel corso dei servizi sono state accertate sette violazioni per mancata precedenza ai pedoni, comportamenti sanzionati con una multa di 42 euro. Durante gli stessi controlli gli agenti hanno inoltre rilevato dodici infrazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. In questo caso la sanzione è di 83 euro, con la decurtazione di cinque punti dalla patente.

La Polizia locale ricorda che, in assenza di un impianto semaforico, gli automobilisti devono fermarsi e concedere la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Se il pedone ha già iniziato l'attraversamento, il conducente è obbligato ad arrestare il veicolo per consentirgli di completare il passaggio in sicurezza.

Le recenti modifiche al Codice della strada hanno inoltre rafforzato il principio di prudenza: i conducenti sono tenuti a rallentare progressivamente anche quando il pedone si trova nelle immediate vicinanze dell'attraversamento, fino a fermarsi se necessario.

Gli agenti richiamano infine l'attenzione sull'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, valido per tutti gli occupanti del veicolo, sia sui sedili anteriori sia su quelli posteriori. Si tratta di uno dei dispositivi più efficaci per limitare le conseguenze degli incidenti stradali. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale.