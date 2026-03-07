TRENTO. Controlli straordinari dei carabinieri nella serata di venerdì 6 marzo nei principali parchi e nelle aree più frequentate del centro cittadino, con l’obiettivo di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha coinvolto i militari della Compagnia di Trento, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia locale. Al termine delle verifiche il bilancio è di un arresto, una denuncia e cinque segnalazioni amministrative per droga.



Nel corso dei controlli i carabinieri hanno arrestato un uomo, cittadino tunisino senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il soggetto è stato fermato all’interno di un esercizio commerciale di via Pozzo, dove sarebbe stato trovato in possesso di circa 11 grammi di hashish. Durante l’identificazione avrebbe inoltre opposto resistenza ai militari, strattonandoli nel tentativo di allontanarsi. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nella casa circondariale di Trento.



Un secondo intervento è avvenuto nel parco delle Albere, dove un cittadino marocchino senza fissa dimora è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato trovato con oltre 10 grammi di hashish. Nel corso della stessa attività i militari hanno inoltre segnalato cinque persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.



I controlli hanno interessato diverse zone del centro, tra cui il parco delle Albere, piazza Cantore, piazza Portela e via Fontana. Durante le operazioni i carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato circa 9,5 grammi di hashish abbandonati da ignoti nelle piazze Santa Maria Maggiore, Portela e Cantore. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.