TRENTO. Fine settimana all'insegna dei controlli straordinari nel capoluogo, dove i carabinieri hanno intensificato le attività di prevenzione e vigilanza in diverse zone della città. L'operazione prevede una presenza rafforzata delle pattuglie sul territorio e proseguirà anche nei prossimi giorni.

Al dispositivo di sicurezza partecipa anche la polizia locale di Trento, impegnata con la propria unità cinofila. I controlli interessano diverse aree cittadine e vedono la collaborazione tra le forze dell'ordine, con l'obiettivo di rafforzare il presidio del territorio.

I risultati complessivi dell'attività saranno comunicati nei prossimi giorni.