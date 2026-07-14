TRENTO. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Trento per l'intera stagione estiva, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria, a Piazza Dante, a Piazza della Portela e ai principali parchi cittadini, per garantire una maggiore sicurezza e la piena fruibilità delle aree verdi da parte dei cittadini.

Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura e della Polfer di Trento, con il supporto dell'unità cinofila antidroga della Polizia Locale Trento-Monte Bondone, hanno effettuato un servizio mirato per contrastare lo spaccio e interrompere i canali di approvvigionamento della droga in città.

Nel corso dei controlli sono state identificate 30 persone. Quattro di loro sono state sanzionate amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale, dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di droga.

L'operazione ha portato anche alla denuncia in stato di libertà di una 41enne italiana, già nota alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata fermata in via Pozzo con oltre 3 grammi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso agli agenti di sequestrare altri 6 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga, elementi ritenuti indicativi dell'attività di spaccio.