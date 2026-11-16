TRENTO. Nuovo intervento della Polizia di Stato nell'ambito dei controlli antidroga disposti nella zona di piazza Portella e nelle aree limitrofe. Nella giornata di ieri, domenica 15 novembre, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un 33enne straniero trovato in possesso di circa dieci grammi di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato in piazza Leonardo da Vinci durante uno dei servizi di vigilanza predisposti per contrastare lo spaccio di droga. Dagli accertamenti è emerso che il 33enne aveva già precedenti specifici.

Nel corso del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto circa dieci grammi di stupefacenti costituiti prevalentemente da hashish e da una minima quantità di cocaina. Tutta la sostanza è stata posta sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti, il 33enne è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sua eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.



(foto di repertorio)