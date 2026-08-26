TRENTO. Nuovo arresto per droga nell'ambito dei controlli della Polizia di Stato nei parchi cittadini. Gli agenti delle Volanti della Questura hanno arrestato ieri, 25 agosto, un 28enne straniero, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è scattato nelle prime ore della mattinata nella zona del parco delle Albere, dove i poliziotti stavano effettuando uno dei servizi di controllo intensificati nel corso dei mesi estivi. Durante gli accertamenti, una delle persone fermate è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente ed è stata accompagnata negli uffici della Questura per ulteriori verifiche.

Secondo quanto riferito dalla polizia, sono state sequestrate 24 dosi di crack e 6 dosi di eroina, per un peso lordo complessivo di oltre 7 grammi. Nella disponibilità del 28enne gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione.

L'uomo, che risulta avere precedenti in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.