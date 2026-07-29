TRENTO. Anche se l’estate è ancora nel vivo, in Comune si pensa già al Natale. Sono gli ultimi giorni per aderire alla manifestazione di interesse per la gestione della Piazza dei Bambini, che sarà organizzata in occasione di Trento Città del Natale. Il servizio richiesto prevede, in sintesi, la progettazione e realizzazione di un percorso scenografico natalizio immersivo e ad alto impatto emozionale rivolto ai bambini, con esperienza di visita e attività di animazione tramite personale qualificato. Non solo, il soggetto si occuperà anche degli aspetti connessi alla comunicazione, in raccordo con le altre iniziative del palinsesto natalizio.

È inoltre prevista la possibilità di svolgere attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, nonché di eventuali partnership e sponsorizzazioni a concorrente sostegno dell’iniziativa. I candidati potranno occuparsi dell’iniziativa per tre edizioni consecutive a partire dall’anno attuale, 2026/2027, e fino al 2028/2029, per un periodo indicativo che va dal 20 ottobre al 31 gennaio e che include montaggi e smontaggi.

Il Comune si pone come concessionario nei confronti della realizzazione di tale servizio. Il valore della concessione per i tre anni è di 284 mila e 820 euro, iva esclusa, mentre l’importo del contributo in conto gestione posto a base di gara è di 42 mila euro annui, iva esclusa. La modalità di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa con offerta economica in ribasso rispetto al contributo in conto gestione sopra indicato.

Saranno a carico del concessionario tutte le pratiche, gli oneri e gli adempimenti necessari e conseguenti alla realizzazione, tra cui allestimenti, manutenzioni e disallestimenti, adempimenti contrattuali per i lavoratori impiegati, permessi e nulla osta, oneri relativi alla sicurezza, custodia, garanzie assicurative e tutto ciò che si rendesse necessario.

Gli interessati sono invitati ad aderire alla manifestazione di interesse entro le ore 12 di lunedì 3 agosto 2026 mediante pec da inviare a servizio.culturagiovanisport@pec.comune.trento.it

Tutte le informazioni e la relativa documentazione sono disponibili sul sito del Comune, nella sezione avvisi.