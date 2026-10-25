PHOTO
TRENTO. Chiusura urgente questa mattina al traffico di via Desiderio Reich, nella zona nord del quartiere di Cristo Re, a causa di un guasto alla linea elettrica che richiede un intervento immediato. Il provvedimento è stato disposto dalla polizia locale per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.
Durante le operazioni non sarà possibile transitare lungo la strada. Gli agenti della polizia locale provvederanno ad avvisare direttamente i residenti attraverso comunicazioni porta a porta, per informarli della chiusura e dei conseguenti disagi alla viabilità.