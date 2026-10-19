TRENTO. Prende il via il cantiere per la realizzazione del nuovo parcheggio pertinenziale di via Giovanelli, davanti all’ospedale San Camillo. Da oggi, lunedì 19 ottobre, l’area è a disposizione della ditta incaricata, mentre le lavorazioni inizieranno domani, martedì 20 ottobre. L’intervento durerà circa 18 mesi e porterà alla realizzazione di 140 posti auto, di cui 90 interrati e 50 in superficie. Per tutta la durata dei lavori il parcheggio esistente sarà inaccessibile sia alle automobili sia ai pedoni, ma via Giovanelli resterà aperta al traffico.

Per limitare i disagi, il Comune di Trento ha predisposto nuove regole per la sosta nelle strade vicine all’ospedale. Da questo pomeriggio sarà aggiornata la segnaletica in via Giovanelli, via Zara e via Bonelli. Negli stalli blu sarà introdotto il limite massimo di due ore, nei giorni feriali dalle 8 alle 19.30. La tariffa agevolata di 50 centesimi all’ora, già prevista in via Giovanelli, via dei Molini e via Bonelli, sarà estesa a tutta via Zara. Il limite delle due ore interesserà anche gli stalli che già beneficiano della tariffa ridotta, per favorire la rotazione delle auto.

Particolare attenzione è stata riservata a chi deve raggiungere il San Camillo per motivi di cura. In via Bonelli i posti destinati alle persone con disabilità salgono a sei, mentre nel parcheggio di via Barbacovi saranno disponibili altri 24 stalli riservati all’utenza fragile dell’ospedale. Il Comune suggerisce inoltre di utilizzare i parcheggi gratuiti di interscambio nella zona sud: via Bartali dispone di 135 posti, via Lidorno di 156 e via Ragazzi del ‘99 di 140. Ulteriori possibilità di sosta sono presenti nella zona della Maccani Ice Arena.

I parcheggi di interscambio sono collegati ai presidi sanitari dalla linea urbana 18, che nei giorni feriali prevede corse ogni 15 minuti. Per raggiungere il San Camillo sono disponibili anche le linee urbane 1 e 6 e quella extraurbana B403. Durante il cantiere resterà interrotto il marciapiede sul lato ovest di via Giovanelli, in corrispondenza dei lavori. Il Comune ricorda infine che questa sera è previsto il lavaggio notturno delle strade della zona e invita i residenti a rispettare i divieti di sosta indicati dalla segnaletica.