TRENTO. Una domenica di sole e di grande sport per l’ultima giornata del Festival dello Sport. Dopo una mattinata fredda, il centro di Trento si è rapidamente riempito: folla in piazza Dante, piazza Duomo e piazza Cesare Battisti, così come nelle numerose sedi degli incontri, in alcuni casi già esauriti.

Uno dei momenti più spettacolari è arrivato alle 11.10 in via Verdi, dove Aaron Durogati, campione e recordman dell’hike and fly, è atterrato con il parapendio dopo essersi lanciato dalla cima del Monte Bondone. Il pilota ha centrato il tappeto sistemato all’incrocio con via Maffei, accolto dagli applausi delle tantissime persone rimaste con il naso all’insù ad attenderlo.

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Il programma prosegue fino al tardo pomeriggio con alcuni dei protagonisti più attesi del Festival. Al Teatro Sociale è in programma l’appuntamento con Gianmarco Tamberi, mentre all’Auditorium Nadia Battocletti sarà protagonista insieme a Malika Ayane. Una chiusura ricchissima per quattro giorni che hanno portato nel capoluogo campioni e appassionati.

A completare la domenica di festa anche una buona notizia per piazza Dante: il Liber Cafè ha riaperto a tempo di record grazie all’iniziativa di Karpuzi Skhumbin, tornando operativo proprio nel giorno del grande afflusso per il Festival.