TRENTO. Ha visto i poliziotti, è scappato verso la stazione e lungo la strada ha gettato a terra la droga. Una volta fermato ha cercato di colpire gli agenti. Ieri sera, a Trento, la Polizia di Stato ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un tunisino di 28 anni. L’uomo è stato anche denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Tutto è cominciato nella tarda serata in piazza Dante, dove le Volanti stavano facendo i consueti controlli. Gli agenti erano stati avvisati di una lite tra due giovani fidanzati e si stavano dirigendo verso la coppia. Su quel fronte, alla fine, non è emerso nulla di penalmente rilevante.

Prima di raggiungere i due ragazzi, però, i poliziotti hanno notato un uomo che, appena li ha visti, è fuggito all’interno della stazione dei treni. Mentre correva ha lanciato a terra alcuni involucri: dentro c’erano circa 8 grammi di cocaina. Gli agenti li hanno recuperati e sequestrati, insieme a 760 euro in contanti che l’uomo aveva con sé.

Il ventottenne è stato bloccato nel sottopasso che porta ai binari. Lì ha cominciato a divincolarsi e ha cercato di colpire gli agenti per non farsi portare in Questura. A rendere tutto più difficile è intervenuto anche un connazionale, che ha più volte disturbato i poliziotti durante l’operazione.

L’uomo, secondo la polizia, ha numerosi precedenti per droga, reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Trento.