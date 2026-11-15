TRENTO. È soprattutto sul fronte del lavoro e della struttura demografica che la provincia di Trento conferma la propria forza. La fotografia scattata dall'indagine 2026 sulla qualità della vita di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, restituisce un territorio capace di competere ai vertici nazionali, ma con alcune fragilità che emergono quando si scende nel dettaglio dei singoli indicatori.

Nella graduatoria generale Trento conquista il quinto posto su 107 province italiane, guadagnando una posizione rispetto al 2025. Il dato più significativo riguarda la dimensione «Affari e lavoro»: qui il territorio sale dal quinto al secondo posto nazionale, confermandosi tra le realtà più dinamiche del Paese. Un risultato che trova riscontro anche nell'area della popolazione, dove la provincia mantiene la seconda posizione, alle spalle di Bolzano.

Segnali positivi arrivano anche dal fronte economico. Nella categoria «Reddito e ricchezza» Trento guadagna quattro posizioni, passando dalla dodicesima all'ottava. Rimane invece stabile al quattordicesimo posto per l'ambiente, mentre turismo, intrattenimento e cultura registra una lieve flessione, dalla tredicesima alla quattordicesima posizione.

Il quadro cambia quando si passa alla sicurezza e ai servizi alla persona. Nella dimensione «Reati e sicurezza» la provincia perde sei posizioni, scendendo dal ventunesimo al ventisettesimo posto. L'area del sistema salute mostra invece un miglioramento: dal sessantunesimo al cinquantatreesimo posto, con otto posizioni recuperate in un anno.

Il dato più critico riguarda però la «Sicurezza sociale», dove Trento passa dal quarantasettesimo all'ottantottesimo posto. Una discesa marcata, che porta questa dimensione tra gli aspetti più problematici della rilevazione. Va considerato che proprio quest'area ha registrato alcune modifiche metodologiche rispetto all'edizione precedente, con la sostituzione di cinque dei dodici indicatori utilizzati, tra cui l'introduzione della quota di giovani Neet, ovvero quelli tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.

Più stabile il comparto dell'istruzione e della formazione, che conferma il sedicesimo posto già raggiunto nel 2025.

Nel complesso, la graduatoria racconta una provincia che mantiene una posizione di assoluto rilievo nel panorama italiano, soprattutto per capacità economica e caratteristiche demografiche.