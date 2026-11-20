TRENTO. Avrebbero preteso il pagamento di un presunto debito pari a 100-200mila euro attraverso atti di violenza e gravissime minacce. Tanto da arrivare sia a una vera e propria «spedizione punitiva» che a un sequestro di persona ai danni di due titolari di un ristorante a Trento, un uomo e una donna, entrambi di origine cinese. Sono questi i contorni dell'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Trento, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia del capoluogo, che ha portato nelle prime ore di ieri all'esecuzione di otto ordinanze di custodia cautelare (emesse dal giudice per le indagini preliminari, Marco Tamburrino) nelle città di Padova, Carpi, Mestre, Firenze, Signa, Novara, Treviso e Castelfranco Veneto. Sette indagati sono finiti in carcere, mentre uno si trova ai domiciliari: gli otto uomini, tutti tra i 20 e i 40 anni, connazionali delle vittime, su richiesta della Dda, sono stati accusati in concorso tra loro, di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni delle due vittime che vivono nel capoluogo.

L'inchiesta è partita da un intervento effettuato i primi giorni di ottobre dai militari della sezione radiomobile all'interno del locale di proprietà di una delle due vittime. Stando alle ricostruzioni dell'accusa, in quell'occasione, alcuni degli indagati si erano presentati alle porte del ristorante, pretendendo, attraverso reiterate e gravi minacce, il pagamento immediato di un ingente debito. Si era verificato poi un secondo episodio, sempre denunciato dai gestori dell'attività, altrettanto grave: un sequestro di persona a scopo di estorsione. In questo caso - secondo le ricostruzioni degli inquirenti - una delle vittime era stata trattenuta con la forza e sotto minaccia (senza essere malmenata) finché non è stata lasciata libera.

Venuti a conoscenza di tale fatto, quindi, i carabinieri hanno dato il via all'attività investigativa. È così che gli accertamenti hanno consentito di individuare otto soggetti, indicati come i referenti di distinti gruppi residenti in diverse aree del territorio nazionale. Stando agli atti, ognuno di loro avrebbe agito in modo coordinato, esercitando una costante pressione per estorcere entrate alle vittime, spaventate dalla capacità intimidatoria del sodalizio. Il gruppo criminale avrebbe intimato il pagamento di somme di denaro - per un totale compreso fra i 100 e i 200mila euro - anche tramite bonifici bancari. Il 24 ottobre scorso ecco l'ultimo terribile episodio: due degli indagati sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri per aver aggredito uno dei due titolari all'interno del ristorante con spintoni, calci e pugni. Di fatto, mettendo in atto una vera e propria spedizione punitiva per ottenere con la forza le somme richieste. Così i due sono finiti in cella: convalidato l'arresto, il gip ha quindi emesso una misura cautelare in carcere, impugnata subito dalla difesa davanti al tribunale del Riesame. Che pochi giorni fa, ha accolto la richiesta dell'avvocato, scarcerando i due indagati. Per i quali, ora, si sono nuovamente aperte le porte dell'istituto penitenziario di Parma. Secondo l'ipotesi investigativa, il gruppo finito al centro dell'inchiesta avrebbe operato evocando l'esistenza di una struttura organizzata, caratterizzata da una diffusa capacità intimidatoria e dalla disponibilità dei suoi componenti a ricorrere alla violenza. Tali elementi sono stati messi agli atti nel fascicolo della Procura: per gli inquirenti infatti si configura l'aggravante del metodo mafioso.