TRENTO. Un’auto con il motore particolarmente rumoroso, un sorpasso effettuato a velocità elevata e un veicolo con le luci non funzionanti. È di tre sanzioni su venti mezzi controllati il bilancio dell’operazione condotta nella serata di ieri, mercoledì 28 ottobre, dalla Polizia locale di Trento lungo via Brennero, all’altezza del centro commerciale Top Center.

A richiamare l’attenzione degli agenti è stata inizialmente un’automobile che produceva un forte rumore proveniente dal motore. Il controllo ha permesso di individuare diverse modifiche non conformi alle caratteristiche del mezzo. In particolare, sono state riscontrate alterazioni alle sospensioni, un filtro dell’aria non conforme e distanziali montati sulle ruote, utilizzati per aumentarne la larghezza rispetto alla configurazione originale.

Il filtro dell’aria modificato, secondo quanto emerso dalle verifiche, poteva incidere anche sulle prestazioni del veicolo. Per queste irregolarità il Codice della strada prevede una sanzione compresa tra 430 e 1.731 euro, la più elevata tra quelle contestate durante l’attività di vigilanza.

Un secondo automobilista è stato fermato dagli agenti della Polizia locale dopo aver effettuato una manovra di sorpasso a velocità elevata. In questo caso la violazione comporta una multa da 87 a 344 euro.

Il terzo intervento ha riguardato invece un veicolo che circolava con le luci anteriori e posteriori non funzionanti, una condizione che compromette la visibilità e la sicurezza della circolazione. Anche per questa irregolarità è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 87 e 344 euro.

L’attività di controllo lungo le strade di Trento non si fermerà. La Polizia locale ha infatti annunciato che le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli automobilisti e accertare il rispetto delle disposizioni previste dal Codice della strada.