TRENTO. Cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura di Trento. La vice questore Annalisa Stefani è la nuova dirigente dell'ufficio investigativo, incarico che assume dopo aver guidato, dall'aprile 2025, la Squadra Mobile della Questura di Siracusa.

A ufficializzare l'avvicendamento è stata la Questura di Siracusa, che ha annunciato l'arrivo del nuovo dirigente Andrea Monaco, vice questore originario di Vittoria, in provincia di Ragusa, che prende il posto proprio di Stefani, trasferita a Trento.

Nel corso della sua esperienza a Siracusa, Annalisa Stefani ha coordinato numerose indagini contro la criminalità organizzata, portando a termine operazioni che hanno consentito il sequestro di ingenti quantitativi di droga e di numerose armi, risultati che la Questura siciliana ha definito particolarmente significativi nella lotta ai gruppi criminali attivi sul territorio.

Con il trasferimento in Trentino, Stefani assume ora la direzione della Squadra Mobile della Questura di Trento, uno degli uffici investigativi più importanti della provincia, chiamato a coordinare le attività di contrasto alla criminalità, allo spaccio di stupefacenti e ai principali reati contro la persona e il patrimonio.