TRENTO. Sono ancora 1.400 le carte d’identità cartacee da rinnovare nel Comune di Trento, un numero in netto calo rispetto alle circa 8 mila registrate nel febbraio 2026, ma che richiede un ulteriore sforzo da parte dei cittadini. L’Amministrazione comunale rinnova quindi l’invito a prenotare quanto prima un appuntamento per sostituire il vecchio documento con la carta d’identità elettronica (Cie).

Come già annunciato nei mesi scorsi, dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non sono più valide per l’espatrio. Per alcuni utilizzi sul territorio nazionale, tuttavia, è stata introdotta una disciplina transitoria che consente temporaneamente di continuare a utilizzare il documento.

La scadenza del 31 gennaio 2027

Il decreto legge numero 108 del 2026, convertito nella legge numero 142 dello stesso anno, ha previsto alcune deroghe per l'utilizzo della carta d'identità cartacea in ambito nazionale. In particolare, la validità è stata prorogata fino al 31 gennaio 2027 per prenotare servizi sanitari e della pubblica amministrazione.

Dal 1° febbraio 2027, invece, le carte d’identità cartacee non saranno più valide neppure per gli usi interni e dovranno essere sostituite con la carta d’identità elettronica.

Un passaggio che rende opportuno muoversi per tempo, evitando di concentrare le richieste a ridosso della scadenza.

363 documenti ancora da sostituire tra gli over 70

Tra le 1.400 carte cartacee ancora da rinnovare a Trento, 363 appartengono a cittadini con più di 70 anni. Una parte di queste persone potrebbe aver atteso l’entrata in vigore della nuova normativa, dallo scorso 30 luglio, collegata al Pnrr e al decreto Semplificazioni, che introduce la validità a vita della carta d’identità elettronica per gli over 70.

Anche in questo caso, il Comune ribadisce l’importanza di prenotare il rinnovo senza attendere gli ultimi mesi disponibili.

Come prenotare il rinnovo

Per ottenere la nuova carta d’identità elettronica è possibile fissare un appuntamento attraverso il sito del Comune di Trento, utilizzando la funzione «Prenota un appuntamento».

In alternativa, è possibile contattare telefonicamente l’ufficio Anagrafe ai numeri 0461 884291 e 0461 884060.

L’invito dell’Amministrazione è chiaro: verificare per tempo la propria situazione e procedere alla sostituzione del documento, così da arrivare preparati alla scadenza definitiva del 1° febbraio 2027.

C.L.