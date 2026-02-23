TRENTO. Trento avrà il "Giardino dei Giusti e delle Giuste" e sorgerà nell'area boschiva delle Albere: lo ha ufficializzato questa mattina il sindaco del capoluogo Franco Ianeselli: "Il valore di questa proposta è nei contenuto e nel metodo - ha affermato - è significativo che l'idea sia arrivata dagli studenti, perché il progetto renderà più consapevole la comunità sulle persone che con la loro volontà e le loro azioni hanno contribuito a modificare il corso della storia". Un'area per non dimenticare, destinata anche a crescere nel tempo.

L'iniziativa è stata avviata grazie all'idea delle classi terza C e terza P del liceo scientifico Leonardo Da Vinci, che si sono ispirate all'esperienza di Gariwo onlus che cura la Foresta dei Giusti di Monte Stella a Milano. Da qui è nata la proposta di collaborazione del Comune aperta a tutti coloro che vogliono sostenere questa progettualità mettendo a disposizione idee, tempo o risorse. Per farlo possono contattare l'ufficio Beni comuni entro il 5 marzo 2026, scrivendo all'indirizzo email benicomuni@comune.trento.it o chiamando il numero 0461 884551.

Per l'avvio dell'iniziativa sono già stati proposti diversi nomi, tra i quali Moshe Bejski, magistrato israeliano e fondatore del Giardino dei Giusti, Rossella Casini, Rita Borsellino, Marianela Garcia Vilas, avvocata dei poveri e voce degli scomparsi in Salvador, Denis Mukwuege, Irena Sendler, infermiera polacca che salvò oltre 2.500 bambini ebrei, Nelson Mandela, ex presidente del Sudafrica, Ruth First, sociologa e militante anti-apartheid, Anna Politkovskaia, giornalista investigativa assassinata a Mosca per aver denunciato l'orrore della guerra in Cecenia, Natalia Estemirova, giornalista e attivista uccisa per le sue indagini sulla guerra in Cecenia, Gino Bartali, il campione di ciclismo che salvò gli ebrei, Ameena Saeed, parlamentare in Iraq e attivista per i diritti di ragazze e donne yazide, Marielle Franco, Gareth Jones, giornalista gallese che denunciò l'Holodomor (il genocidio per fame), Malala Yousafzai, attivista per il diritto allo studio delle donne e la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace, Sinzi Tharcisse, karateka ruandese che ha salvato oltre cento Tutsi, Romeo Dallaire, generale che avvisò l'Onu dell'imminente genocidio in Ruanda, Luca Attanasio, ambasciatore e costruttore di pace, Guillermo Chen, attivista impegnato per la verità sulle stragi dei Maya, Altiero Spinelli, incarcerato dal regime fascista e autore del Manifesto di Ventotene, e Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano e simbolo della resistenza contro il nazismo, Etty Hillesum, scrittrice olandese ebrea vittima dell'Olocausto, Sophie Scholl, attivista tedesca appartenente alla Rosa Bianca, e Alexander Langer, ambientalista e pacifista. C.L.