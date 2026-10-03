TRENTO. Controlli a tappeto nelle piazze, nelle stazioni e nei locali della città. Un’operazione straordinaria ha impegnato 25 operatori della Polizia di Stato e della Polizia locale Trento-Monte Bondone. Il bilancio è di quasi 100 persone identificate e 21 auto controllate, oltre a una serie di sanzioni amministrative. I pattugliamenti hanno interessato in particolare piazza Dante, piazza della Portela, piazzetta 2 Settembre 1943 e le zone limitrofe, mentre in viale Brennero è stato predisposto un posto di controllo.

Nel centro storico le verifiche hanno riguardato otto esercizi pubblici. Sono state contestate diverse irregolarità: vendita di alcolici a minorenni, organizzazione di eventi di pubblico spettacolo senza la necessaria licenza, mancata esposizione dei cartelli obbligatori e impiego di addetti alla sicurezza non iscritti all’albo prefettizio. In un caso è stata ordinata l’immediata chiusura di un locale per sovraffollamento e mancanza delle autorizzazioni, situazione ritenuta pericolosa per l’incolumità dei presenti.

Controlli antidroga sono stati effettuati anche alla stazione ferroviaria di Trento e alla stazione Trento-Malè, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia locale. Le verifiche hanno interessato gli spazi interni, le aree esterne e piazza Dante. Quattro persone sono state sanzionate amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti.