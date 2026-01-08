TRENTO. Con la conclusione delle festività natalizie, il Comune di Trento ricorda le corrette modalità di conferimento degli alberi di Natale, al fine di garantire una gestione sostenibile e ordinata dei rifiuti sul territorio.



Gli alberi di Natale naturali possono essere smaltiti gratuitamente presso i centri di raccolta (Crm) dove vanno depositati nel contenitore dedicato alle ramaglie. Gli alberi sintetici, invece, rientrano nella categoria dei rifiuti ingombranti e devono essere smaltiti come tali.



Qualora non sia possibile recarsi personalmente al centro di raccolta più vicino, si può richiedere un servizio di ritiro a domicilio a pagamento. Il servizio, gestito da Dolomiti ambiente, può essere richiesto a questo link oppure telefonando al numero verde 800.84.70.28 attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16.45 e il venerdì dalle 8 alle 12.25.



Al momento della prenotazione telefonica è necessario comunicare il proprio codice cliente indicato sulla bolletta. Si ricorda infine che, di norma, i rifiuti per i quali viene richiesto il ritiro a domicilio devono essere collocati a cura dell’utente nell’area in cui sono posizionati i contenitori dei rifiuti oppure nel luogo abitualmente destinato all’esposizione delle diverse frazioni.