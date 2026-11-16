TRENTO. Un’area benessere pubblica con sauna, bagno turco, idromassaggio e percorsi di relax. È la nuova struttura che sorgerà al centro sportivo Manazzon di Trento, dove la Giunta comunale ha approvato oggi, lunedì 16 novembre, il progetto esecutivo. L’investimento complessivo ammonta a 1,5 milioni di euro, con l’obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027, dopo la gara d’appalto prevista entro fine anno.

Il nuovo centro wellness sarà realizzato al primo piano dell’edificio recentemente ristrutturato e occuperà una superficie complessiva di oltre 350 metri quadrati, tra spazi interni ed esterni. Il progetto comprende bagno turco, biosauna, vasca Kneipp, docce, area relax e giardino d’inverno. All’esterno troveranno posto una sauna, una vasca idromassaggio e un pozzo di acqua fredda, oltre a un terrazzo solarium.



La struttura potrà accogliere circa 40 persone contemporaneamente. «L’idea è offrire un’esperienza olistica a 360 gradi, della durata media di tre ore», ha spiegato Daniele Rigotti, responsabile delle piscine di Asis. L’obiettivo è replicare il successo della riqualificazione esterna del Manazzon, che durante l’estate ha registrato numeri record, e dell’apertura anticipata delle piscine alle 6 del mattino.

Il progetto è stato illustrato dal sindaco Franco Ianeselli, dall’assessora Gianna Frizzera e dai tecnici comunali. La spesa sarà suddivisa tra Comune di Trento, che finanzierà le opere strutturali e impiantistiche con 850 mila euro, e Asis, che investirà altri 650 mila euro per attrezzature, arredi e finiture. L’intervento completerà la riqualificazione del centro sportivo cittadino. C.L.

