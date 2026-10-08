TRENTO. Cambia la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata. I cittadini possono ora ritirarli anche all’Urp di via Manci 2, grazie a un nuovo servizio sperimentale attivato dal Comune in collaborazione con Dolomiti Ambiente. Una novità che anticipa un cambiamento definitivo: dal 2027 non sarà più attivo il furgone itinerante che negli anni scorsi raggiungeva i quartieri per distribuire i sacchi.

All’Urp sarà possibile ritirare ogni tre mesi 30 sacchi per gli imballaggi leggeri e 50 sacchetti per l’organico, presentando un documento d’identità o il codice fiscale. Il servizio è disponibile dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, il giovedì fino alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12.30. È consentito anche il ritiro per conto di altre persone, utilizzando il documento dell’intestatario dell’utenza o il QR code della fattura.

Restano inoltre operativi sette distributori automatici, accessibili gratuitamente 24 ore su 24, tutti i giorni. Le postazioni si trovano in via Clarina, a Villazzano in via Valnigra, in piazzale Rusconi, a Gardolo in piazzale Groff, in via Carlo e Valeria Jülg, a Mattarello in via della Gotarda e a Sopramonte in via di Revòlta. Per il ritiro è sufficiente identificarsi con la tessera sanitaria dell’intestatario oppure con il QR code personale disponibile in fattura, nello Sportello online e nell’app Junker.

Il nuovo sistema sostituirà quindi definitivamente la distribuzione itinerante dal 2027. Le dotazioni trimestrali rimarranno invariate e il servizio sarà accessibile sia alle utenze domestiche, comprese le seconde case, sia a quelle non domestiche. L’obiettivo è consentire ai cittadini di ritirare i sacchi senza attendere le giornate di distribuzione nei quartieri, utilizzando le postazioni automatiche o il nuovo sportello comunale.